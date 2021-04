Senza mascherina. Un altro modo di festeggiare il 25 aprile. Un nutrito gruppo di no mask si sono ritrovati oggi pomeriggio all’angolo fra via Santa Croce e piazza Bernardini, sfidano apertamente i controlli delle forze dell’ordine. Costituzione in mano, al grido di ‘libertà, libertà’ e cantando l’inno nazionale un paio di centinaia fi persone hanno manifestato così la contrarietà alle misure di limitazione della libertà, obbligo di mascherina compreso.

Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri, che hanno preso le generalità di qualcuno dei partecipanti. Un nuovo episodio, dunque, che denuncia l’insofferenza di molti rispetto alle restrizioni decise per fronteggiare l’emergenza coronavirus, da poco più di un anno a questa parte.