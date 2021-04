Avanti, con cautela e attenzione. Ma intanto si è ripartiti. Un po’ ovunque da questa mattina (26 aprile) i tavolini di bar e ristoranti si sono popolati. Di gente cui mancava il sapore del caffè in tazzina, che non ne poteva più del pranzo e della cena da asporto.

In maniera ordinata e con il rispetto delle normative il centro storico e la periferia hanno salutato le nuove regole per la zona gialla. Al massimo in 4 per tavolo, salvo se conviventi, con mascherina da indossare fino al tavolo e igienizzazione, la normalità si rinizia a vedere.

di 27 Galleria fotografica Prime riaperture zona gialla Lucca 26 aprile 2021









Qualche dubbio resta sull’interpretazione della norma per l’asporto, che permette di vendere dopo le 18 solo a chi è seduto al tavolino e non di comprare da bere ‘di passaggio’. Dubbi anche sull’orario del coprifuoco, che resta stabilito alle 22 e che ha anticipato qualche abitudine degli orari di cena.

Ma nel complesso tutto si è svolto nel migliore dei modi. E soprattutto con la soddisfazione di clienti, baristi e ristoratori. Non è ancora il post-pandemia, ma si inizia a vedere una luce alla fine di 14 mesi di tunnel.