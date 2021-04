Camion finisce fuori strada fra Retignano e Levigliani sulla via di Arni nel territorio del comune di Stazzema. È successo oggi (26 aprile) intorno alle 13,25.

Il grave incidente, le cui cause sono al vaglio dei carabinieri, ha visto protagonista il conducente di un tir che trasportava pietre di cava che, per cause da chiarire, ha perso il controllo del mezzo, ha sfondato le protezioni laterali ed è finito fuori strada scivolando per 40 metri in un burrone. Nell’incidente l’uomo è stato sbalzato fuori dal mezzo ed ha subito gravi traumi e ferite.

Foto 2 di 2



Sul posto per i soccorsi sono intervenute l’auto medica nord e l’ambulanza della Pubblica assistenza di Stazzema. È stato allertato anche l’elisoccorso Pegaso in particolare per la dinamica dell’incidente che ha fatto da subito presupporre gravi conseguenze.

Per recuperare il ferito è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del comando di Lucca e del distaccamento di Pietrasanta e Viareggio. Lo stesso è stato affidato ai sanitari e all’elisoccorso che ha condotto il ferito all’ospedale pisano di Cisanello in codice rosso.