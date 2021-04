Travolto e ucciso sulla Sarzanese, un minuto di silenzio e bandiere a mezz’asta all’Isi Machiavelli

Era un collaboratore scolastico dell’Isi Machiavelli di Lucca Stefano Giovannelli, il 61enne che mercoledì è stato travolto e ucciso sulla Sarzanese a Massarosa da un’auto guidata da un uomo risultato in stato di ebbrezza, poi arrestato.

A ricordarne la figura è la dirigente scolastica Maria Cristina Pettorini: “Stefano era in servizio alla nostra scuola da molto tempo: prima al liceo classico ed ora al liceo delle scienze umane Paladini, dove prestava la sua attività lavorativa in modo encomiabile, con senso di responsabilità, sempre disponibile verso tutti. La nostra comunità scolastica è stata duramente colpita: la mancanza di Stefano rappresenta una notevole perdita ed è causa di grande tristezza”

In sua memoria la dirigente invita tutto il personale e gli studenti ad osservare un minuto di silenzio domani (27 aprile) alle 12.

“Con l’occasione – dice ancora – sottolineiamo ancora una volta la necessità di rispettare il codice della strada e di guidare in condizioni di sobrietà. L’assunzione di alcol e di sostanze psicotrope limita fortemente la capacità di concentrazione ed è la causa di incidenti spesso mortali, con conseguenze nefaste per se stessi e per gli altri. Si raccomanda ai docenti di ricordare spesso tutto questo ai nostri studenti e ci consola la scelta di dedicare a progetti sull’educazione stradale la nostra attenzione, rivolta, quest’anno, alle classi seconde”.

Il personale Ata in servizio nelle tre scuole sempre domani (27 aprile) esporrà le bandiere a mezz’asta.