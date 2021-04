Arrivano nuove dosi Astrazeneca, riaperto il portale per gli over 70

Per una consegna straordinaria di 50mila nuove dosi di Astrazeneca, si riapre alle 18 di oggi (27 aprile), il portale regionale per gli over 70 ovvero per le persone nate dal 1941 al 1951, che non hanno ancora compiuto 80 anni.

Il portale rimarrà aperto fino a esaurimento di dosi disponibili, che, una volta prenotate, saranno somministrate nei giorni di giovedì (29 aprile) e venerdì, sabato e omenica, negli hub indicati.

Contestualmente, rimane confermata l’apertura del portale in data venerdì (30 aprile), finalizzata alla programmazione mensile delle vaccinazioni, riservate sempre agli over 70, a partire da lunedì (3 maggio) e fino a completamento dell’elenco di coloro che desiderano vaccinarsi, e in relazione alla disponibilità anche di altri tipi di vaccino.