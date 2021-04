Vigili del fuoco, in pensione il capo reparto Francesco Ricci

Dal prossimo 1 maggio il capo reparto Francesco Ricci è collocato in quiescenza. Espletato il servizio di leva nel corpo nazionale vigili del fuoco e richiamato in servizio come vigile volontario discontinuo è stato assunto con qualifica di vigile del fuoco dal 1 agosto 1990.

Promosso alla qualifica di capo squadra dal gennaio 2009 e di capo reparto con decorrenza 2019. Ha preso parte alle numerose emergenze nazionali che si sono susseguite negli anni tra cui le operazioni di soccorso a seguito dell’evento sismico che ha colpito le regioni Marche e Umbria nel 1997, il soccorso alla popolazione nelle zone alluvionate di Lucca e Provincia nel 2000 e ha partecipato al soccorso nelle zone terremotate dell’Abruzzo nel 2009 e dell’Emilia Romagna nel 2012.

“Professionista riservato – lo descrive il comandante provinciale – ha saputo gestire le dinamiche di squadra con animo pacato e fermo. Uomo ‘del fare’ più che ‘del dire’ ha messo più volte a disposizione la propria maestria nei progetti riqualificativi e di valorizzazione del comando, riverberando una generosa disponibilità a partecipare alle varie attività svolte in seno al Comando. Voglio rivolgere al capo reparto Ricci, anche a nome di tutti i colleghi del Comando, un sincero augurio di un futuro pieno di soddisfazioni“.