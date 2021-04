Coronavirus, 70 nuovi casi in Lucchesia nelle ultime 24 ore

Si mantengono bassi i numeri dei positivi in provincia e in Regione.

In provincia sono 70 i nuovi casi. Di questi 13 sono a Lucca, 13 a Capannori, 4 ad Altopascio, 1 a Porcari (31 fra Lucca e Piana), 2 a Borgo a Mozzano, 2 a Careggine, 1 a Bagni di Lucca, 1 a Fosciandora, uno a Sillano Giuncugnano, uno a Molazzana, uno a Camporgiano (9 in Valle del Serchio), 12 a Viareggio, 5 a Seravezza, 5 a Camaiore, 5 a Massarosa, 1 a Forte dei Marmi, 2 a Pietrasanta (30 in Versilia).

In Toscana i casi sono 847 su 26842 tamponi molecolari e 11066 test rapidi. Il tasso di nuovi positivi è 3,20 per cento (9,7 sulle prime diagnosi).

I nuovi casi sono lo 0,4% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,7% e raggiungono quota 197525 (87,8% dei casi totali). Oggi sono stati eseguiti 15416 tamponi molecolari e 11066 tamponi antigenici rapidi, di questi il 3,2% è risultato positivo. Sono invece 8690 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), di cui il 9,7% è risultato positivo. Gli attualmente positivi sono oggi 21267, -2,3% rispetto a ieri.

I ricoverati sono 1670 (36 in meno rispetto a ieri), di cui 256 in terapia intensiva (1 in meno).

Si registrano 32 nuovi decessi: 15 uomini e 17 donne con un’età media di 80,8 anni. Di questi tre sono della provincia di Lucca.

L’età media dei 847 nuovi positivi odierni è di 42 anni circa (il 20% ha meno di 20 anni, il 23% tra 20 e 39 anni, il 35% tra 40 e 59 anni, il 17% tra 60 e 79 anni, il 5% ha 80 anni o più).

Di seguito i casi di positività sul territorio con la variazione rispetto a ieri (808 confermati con tampone molecolare e 39 da test rapido antigenico). Sono 61712 i casi complessivi ad oggi a Firenze (249 in più rispetto a ieri), 20410 a Prato (80 in più), 21094 a Pistoia (98 in più), 12538 a Massa Carrara (47 in più), 23323 a Lucca (70 in più), 27535 a Pisa (68 in più), 16480 a Livorno (42 in più), 20695 ad Arezzo (99 in più), 12565 a Siena (67 in più), 8013 a Grosseto (27 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Sono 442 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 212 nella Nord Ovest, 193 nella Sud est.

Complessivamente, 19597 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (463 in meno rispetto a ieri, meno 2,3%).

Sono 33485 (88 in più rispetto a ieri, più 0,3%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 14265, Nord Ovest 10526, Sud Est 8694).

Le guarigioni virali sono 197.525 (1314 in più rispetto a ieri, più 0,7%).