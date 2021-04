Lutto nel mondo del calcio: morto il presidente del Santanna, Rocco Castellano

Grave lutto nel mondo del calcio dilettantistico e giovanile. È morto nella notte il presidente del Santanna, polisportiva con la sua principale vocazione nel pallone a scacchi, Rocco Castellano: era malato da tempo anche se non aveva mai voluto abbandonare la guida della società.

Di origine lucana era stato fra i fondatori della polisportiva che ha la sua sede al campo sportivo di via delle Città Gemelle. Tanti i messaggi di cordoglio di coloro che lo hanno conosciuto come presidente di società e come avversario.