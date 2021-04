Muratore cade da un tetto ad Anchiano: in elisoccorso a Cisanello

Incidente sul lavoro questa mattina (28 aprile) intorno alle 9,30 per un muratore di circa 50 anni, di origine albanese, che stava lavorando su un tetto di un’abitazione di Anchiano. Per cause al vaglio dei carabinieri, che sono intervenuti sul luogo dell’incidente, l’uomo ha perso l’equilibrio ed è scivolato dalla scala su cui era facendo un volo di circa cinque metri.

Immediati i soccorsi inviati dalla centrale unica del 118 che ha inviato sul posto un’auto medica e un’ambulanza della Croce Rossa di Barga. Allertato anche l’elisoccorso Pegaso che, dopo la valutazione da parte dei sanitari, ha trasportato il ferito, sempre cosciente ma con diversi traumi, all’ospedale pisano di Cisanello.

Sull’episodio ci saranno anche gli accertamenti di rito degli addetti del servizio di prevenzione degli incidenti sui luoghi di lavoro dell’Asl.