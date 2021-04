Il blitz

Si prostituisce in casa a Viareggio, arrestata una donna di 42 anni

Concordava appuntamenti hard anche per sesso a tre. In casa 12mila euro in contanti

Nel pomeriggio di ieri (27 aprile) personale della squadra anticrimine del commissariato di Viareggio ha arrestato una donna di 42 anni, di origine cinese, irregolare sul territorio nazionale, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione nel centro di Viareggio. All’interno dell’abitazione la donna concordava appuntamenti hard con un’altra connazionale. Nell’occasione sono stati sequestrati anche oltre 12mila euro in contanti, provento dell’attività illecita. Al termine delle formalità la donna è stata condotta al carcere di Pisa.