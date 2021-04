Lavori alla strada bianca Stazzema – Gallicano, imprenditore assolto

E’ stato assolto con formula piena dal tribunale di Lucca Marco Viviani, legale rappresentante della Da.Vi srl che era stato accusato di aver eseguito senza autorizzazione i lavori di allargamento e modifica del tracciato della strada bianca Stazzema Gallicano. L’assoluzione è arrivata perché non sussiste.

“Il tribunale di Lucca – spiega l’avvocato difensore Luca Lattanzi – ha cancellato tutte le accuse accogliendo di fatto tutte le ragioni della difesa del signor Viviani, affermando che il fatto non sussiste”.

In particolare il Tribunale ha evindenziato che le accuse mosse a Viviani non hanno trovato riscontro alcuno, al contrario secondo quanto affermato da un teste qualificato “il tracciato era rimasto quello originario e non vi erano i consistenti allargamenti contestati dalla pg”.

“Alla luce di questa sentenza – spiega l’avvocato – è palese che il signor Viviani abbia agito nel suo pieno diritto e senza aver violato alcuna normativa. Si ritiene inoltre opportuno precisare che la sentenza in oggetto è definitivamente passata in giudicato e non suscettibile di modifica alcuna”.