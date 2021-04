Nel volo dall’India 23 positivi, il ministro Speranza vieta gli arrivi anche dallo Sri Lanka

Nuova ordinanza del ministro della salute Roberto Speranza: dopo il divieto di ingresso da India e Bangladesh, stop anche agli arrivi in Italia dallo Sri Lanka. Il rientro sarà consentito solo a chi ha cittadinanza italiana.

Il provvedimento dopo l’arrivo, ieri (28 aprile) alle 21.15, all’aeroporto romano di Fiumicino di un volo dall’India dove su 213 passeggeri e 10 componenti dell’equipaggio, 23 sono risultati positivi al Covid.

In attesa del sequenziamento, per verificare la presenza di varianti, da parte dello Spallanzani, i positivi e i contatti stretti sono stati isolati in un Covid hotel