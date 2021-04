Rifiuti speciali abbandonati in un terreno, maxi sequestro a Pescia

Rifiuti speciali abbandonati. Maxi sequestro dei Forestali a Pescia

I militari, a seguito di indagini coordinate e dirette dalla procura della Repubblica di Pistoia, hanno effettuato due giorni fa (il 28 di aprile) un accertamento che ha portato alla scoperta di circa 600 metri cubi di rifiuti speciali non pericolosi identificabili in rifiuti misti da costruzione e demolizione.

Tale materiale è derivato da lavori di ristrutturazione alla scuola secondaria di primo grado del Comune di Uzzano in via Lucchese a Uzzano, iniziati nel febbraio 2019 e ultimati in luglio 2020. Intervento che ha visto ingenti costi per l’amministrazione cmunale, circa mezzo milione di euro.

I rifiuti prodotti durante i lavori non sono mai stati avviati a smaltimento bensì sotterrarti in area agricola limitrofa al fabbricato, venendosi a configurare, di fatto, una gestione illecita di rifiuti speciali non pericolosi.

Sempre a seguito di indagini sono stati denunciati il titolare della ditta esecutrice dei lavori, il direttore dei lavori e il rup (responsabile unico del procedimento) il quale, all’epoca dei fatti, era responsabile dell’area tecnica del Comune di Uzzano.

Gli indagati, per la violazione dell’articolo 256 del codice dell’ambiente, rischiano l’arresto da tre mesi a un anno o l’ammenda da 2600 euro a 26 mila euro per aver effettuato una gestione illecita di rifiuti

Ancora una volta, spiegano i forestali, i costi di una non corretta gestione sono riversati sulla collettività che paga con il deterioramento delle matrici ambientali.