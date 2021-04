Un altro lutto nel commercio: morto Claudio Bonaccorsi

Un altro lutto nel mondo del commercio lucchese. E’ scomparso, infatti, Claudio Bonaccorsi, titolare della Biennebi all’Arancio e storico socio di Confcommercio.

Per la sua scomparsa esprime commozione Confcommercio: “Alla famiglia dell’amico Claudio – si legge in una nota di Palazzo Sani -, ed in particolar modo alla moglie e a figli vanno le più sentite condoglianze e l’abbraccio affettuoso da parte del presidente Rodolfo Pasquini e del direttore Sara Giovannini, a nome dell’intero mondo Confcommercio“.