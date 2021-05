Si ribalta con l’auto sul Brennero: in ospedale

Si ribalta con l’auto sulla statale del Brennero. È successo intorno alle 15 di oggi (1 maggio) all’altezza della frazione di Fabbriche di Casabasciana per cause in corso di accertamento.

Sul posto è stata inviata un’ambulanza della Croce Rossa di Bagni di Lucca, ma al di là di tanto spavento e dei danni all’auto il ferito è stato condotto in pronto soccorso non in pericolo di vita e in codice giallo.