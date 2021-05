Due incidenti a catena sui viali di circonvallazione durante i caroselli per i festeggiamenti dei tifosi dell’Inter, campione d’Italia. Gli incidenti si sono verificati in viale Carlo del Prete e hanno mandato subito in congestione il traffico.

In uno dei due casi sono rimaste coinvolte in un tamponamento tre auto. Sul posto gli agenti della polizia municipale per i rilievi e per gestire il traffico. Per i feriti, fortunatamente, non ci sono state gravi conseguenze.