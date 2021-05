Vaccini Covid, Figliuolo: “Dopo gli over 65 passeremo a tutte le classi di età”

Nuovo step per la campagna vaccinale contro il Covid 19. Finito di vaccinare i 60enni, si apriranno le vaccinazioni a tutte le classi di età. Lo ha annunciato oggi (2 maggio) il generale Francesco Paolo Figliuolo

“Sulla somministrazione del vaccino anti Covid agli over 80 ci siamo -ha detto – con copertura già dell’85%, sugli over 70 siamo vicini, sugli over 65 è opportuno insistere. Dobbiamo completare queste classi poi apriremo in maniera multipla e parallela su tutte le altre classi”.

“Quando avremo messo in sicurezza gli over 65 – ha aggiunto – si può aprire a tutte le classi di età”

Per i giovanissimi il generale Figliuolo sta pensando a una somministrazione nelle scuole: “Come si faceva una volta negli anni ’70”.