È stato stroncato in strada da un arresto cardiaco. È successo questa mattina (3 maggio) in via Sercambi a San Concordio.

L’uomo ha avuto un malore, sul posto sono state inviate dalla centrale unica del 118 un’ambulanza della Croce Verde e l’auto medica che hanno provato a rianimare l’uomo, ma senza successo.

Sul posto anche i carabinieri, che hanno verificato con i sanitari che le cause del decesso sono naturali.