Trovato con 300 grammi di marijuana nell’auto: arrestato

E’ stato trovato in possesso di svariati grammi di marijuana pronta per lo spaccio: è stato arrestato per questi motivi domenica sera (2 maggio) dalla polizia stradale di Viareggio un 55enne residente in provincia di Pistoia.

Poco prima delle 19, i poliziotti, durante il consueto pattugliamento dell’A12, hanno intercettato, nei pressi di Forte dei Marmi, una Fiat Punto che transitava in direzione sud.

Malgrado l’apparente normalità della situazione, c’era qualcosa che non quadrava loro e, approfondendo il controllo, hanno trovato conferma ai loro dubbi, poiché hanno trovato quasi 300 grammi di marijuana già confezionata per lo spaccio e nascosta sotto il tappetino dell’auto.

La persona, che è risultata anche priva di patente perché revocata, è stata quindi arrestata e lo stupefacente sequestrato.