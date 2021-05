Daspo urbano per il minorenne che ha accoltellato un coetaneo

E’ stato colpito da daspo urbano il minorenne denunciato per l’accoltellamento di un coetaneo durante una rissa in piazza Shelley a Viareggio, 3 giorni fa. Il provvedimento è stato assunto dopo una profonda istruttoria da parte della divisione anti crimine, arrivano ulteriori provvedimenti da parte della questura.

Valutate le circostanze e la dinamica dei fatti, considerando che i reati per i quali il giovane è stato denunciato sono stati commessi su una strada, in una zona dove si trovano vari locali pubblici o aperti al pubblico e, pertanto, caratterizzata da un’elevata presenza di persone, ed “essendo scaturito un rilevante allarme sociale”, il questore di Lucca ha disposto nei confronti del minorenne il provvedimento.

Il ragazzo, in particolare, per un anno non potrà accedere al bar Shelley, e non potrà stazionare nelle immediate vicinanze dello stesso.