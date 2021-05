Lutto nella Lega della Versilia, scomparso Riccardo Bozzi

E’ lutto nella politica versiliese: è scomparso infatti Riccardo Bozzi storico militante della Lega versiliese.

La Lega di Viareggio, per nome del Commissario Maria Pacchini esprime tutta la propria vicinanza e il proprio cordoglio alla famiglia. “Riccardo, come ricordiamo tutti – scrive – era una persona sempre disponibile, competente e un caro amico le cui condizioni di salute non hanno mai fermato dal portare avanti i propri ideali e la crescita personale, riuscendo nel traguardo della seconda laurea da alcuni mesi. Tutta la Sezione, addolorata da questa perdita, lo ricorderà per sempre”.

“A questo ultimo saluto di tutti gli iscritti della sezione – spiega la nota della Lega – , si uniscono il Commissario provinciale Riccardo Cavirani e il commissario della sezione di Camaiore Riccardo Micheli, oltre agli storici militanti di Viareggio e della Versilia”.