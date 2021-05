Nuovo blitz dei ladri al cimitero di Gallicano: rubati fiori dalle tombe

Ladri in azione al cimitero di Gallicano. I malviventi senza cuore si sono impossessati di vasi e fiori. Purtroppo non è la prima volta che accade: a denunciare il fatto è una cittadina.

“È con enorme dispiacere che scrivo questo messaggio. Oggi si è verificato il secondo furto nel giro di pochi mesi al cimitero di Gallicano nella parte nuova. Sono stati portati via 2 vasi di fiori: un piccolo cipresso e un bonsai di ulivo. Si tratta di oggetti di scarso valore economico, ma il gesto è stato grande impatto emotivo. Trovo vergognoso che vengano rubati oggetti ai morti, specialmente in un luogo dove dovrebbero riposare in pace e dove i loro cari dovrebbero trovare conforto per la loro perdita”.

E tra i cittadini della Valle si rilancia la proposta: “Andrebbero installate delle telecamere in tutti i cimiteri“.