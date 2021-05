Arrestato dopo la rapina all’Esselunga di Lido di Camaiore

Rapina all’Esselunga di Lido di Camaiore, arrestato il responsabile.

L’uomo, un 44enne di origine rumena, dopo essere entrato nell’esercizio commerciale, ha preso alcuni prodotti e si è avviato verso le casse automatiche, superandole senza pagare la merce, del valore di circa 50 euro. L’addetto alla vigilanza, dopo aver notato l’uomo che si allontanava con fare sospetto, ha deciso di controllarlo ed a quel punto il ladro ha estratto un coltello da cucina con punta acuminata e lama affilata, con cui ha minacciato il vigilante, riuscendo così a guadagnare l’uscita.

Gli operatori delle volanti giunti rapidamento sul posto hanno individuato l’uomo e sono riusciti immediatamente a bloccarlo prima che questi si allontanasse.

Il soggetto dopo essere stato fermato, è stato portato in commissariato dove è stato arrestato quindi al carcere di Lucca, cosi come disposto dal pm di turno, in attesa dell’udienza.