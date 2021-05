Lite a colpi di spranga in via Coppino: due feriti a Viareggio

Ancora momenti di tensione a Viareggio nella serata di oggi (7 maggio) in via Coppino, nella zona del bar Faro.

Intorno alle 20,35, per cause al vaglio dei carabinieri, intervenuti sul posto, è nata una collutazione, pare a colpi di spranga, fra più persone nella quale hanno avuto la peggio due persone, condotte al pronto soccorso dell’ospedale Versilia, uno in codice giallo e una in codice rosso.

Per i soccorsi sanitari sono arrivate l’auto medica e le ambulanze della Misericordia di Lucca e della Croce Rossa di Lido di Camaiore.