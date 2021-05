Si ribalta con il trattore in un campo, è grave

Si è ribaltato con il trattore mentre stava lavorando in un terreno di proprietà. E’ in gravi condizioni un uomo di 59 anni, rimasto ferito nell’incidente avvenuto attorno alle 17 di oggi pomeriggio (8 maggio) in via argine prete Piero a Massarosa.

A dare l’allarme sono stati alcuni familiari. Il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e l’automedica e ha fatto levare in volo l’elisoccorso Pegaso. Le condizioni del ferito sono apparse subito gravi ed è stato trasferito in codice rosso a Cisanello.

Nel ribaltarsi la fresa gli è caduta sulle gambe. Un arto è rimasto semi amputato e l’altro ha subito un importante schiacciamento. Sul posto per accertare la dinamica sono accorsi i carabinieri dopo l’intervento dei vigili del fuoco.