Un ciclista di circa 35 anni è rimasto ferito questa mattina (9 maggio) in un incidente che si è verificato in via Vecchia Pisana a San Donato, poco dopo le 11.

L’uomo, dopo le prime cure prestate dal personale sanitario dell’ambulanza sul posto, è stato trasferito al pronto soccorso del San Luca con il codice giallo. Sul luogo per gli accertamenti del caso gli agenti della polizia municipale.