Fiamme in una lavanderia a gettoni

Fiamme in una lavanderia a Fornaci di Barga. Il rogo è scoppiato poco prima delle 20 di oggi (9 maggio) per cause che sono in corso di accertamento. L’incendio si è sviluppato alla BioLavanderia di via della Repubblica (angolo via Bonfanti). Si tratta di una lavanderia a gettoni: non ci sono stati fortunatamente feriti anche se è stata inviata una ambulanza per sicurezza.

Dopo aver ricevuto l’allarme, sul posto si sono recati i vigili del fuoco che hanno iniziato le operazioni di spegnimento. Sono in corso gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio ma non è escluso che possa essersi trattato di un cortocircuito.