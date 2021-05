Nascondono le dosi di droga in una mascherina: denunciati

Nascondevano le dosi di droga in una mascherina per proteggersi dal coronavirus ma sono stati scoperti e denunciati.

E’ accaduto ieri pomeriggio (8 maggio) nel quartiere di Antraccoli, a Lucca, dove i due, di 20 e 25 anni e entrambi di origini albanesi, sono stati fermati da una volante della polizia, attorno alle 13.

Gli agenti si sono subito insospettiti per il fatto che i due mostravano segni di nervosismo, così hanno deciso di controllare l’auto e perquisirli. E’ stato così che all’interno della mascherina di uno dei 2 sono stati trovati 6 involucri di cocaina per un totale di 6 grammi, pronta per lo spaccio e 190 euro in contanti in banconote di piccolo taglio.

Nella successiva perquisizione domiciliale, inoltre, gli agenti hanno rinvenuto altri 1000 euro, ritenuti probabile provento di spaccio, che sono stati sequestrati. I due sono stati denunciati e dovranno rispondere di spaccio di sostanza stupefacente.