Si perdono durante un’escursione sul monte Pitoro

Si sono smarriti nei boschi del monte Pitoro e non sono riusciti a ritrovare la strada. Due escursionisti sono stati individuati dopo le ricerche da parte dei vigili del fuoco. Sono stati loro stessi a dare l’allarme, non riuscendo a ritrovare il sentiero per tornare all’auto.

I vigili del fuoco sono arrivati sul posto e attraverso il sistema di geolocalizzazione sono riusciti a individuare la coppia di escursionisti e hanno provveduto a raggiungerli per trarli in salvono.