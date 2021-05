Viale S. Concordio, si apre voragine lungo la pista ciclabile

Una grossa voragine si è aperta all’improvviso: la pista ciclabile e il marciapiede di viale San Concordio sono stati inghiottiti dall’asfalto che ha ceduto.

Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, ma potevano esserci conseguenze ben più pesanti. Il cedimento si è verificato nel primo pomeriggio di oggi (11 maggio) per cause che sono in fase di accertamento da parte dei vigili del fuoco subito intervenuti sul posto e da parte della polizia municipale, che ha provveduto a circoscrivere la zona, evitando il passaggio di pedoni e biciclette.

Un cedimento forse è dovuto alla pioggia insistente delle ultime ore su cui saranno fatti approfondimenti per verificare la stabilità del marciapiede e dell’asfalto nelle zone limitrofe.