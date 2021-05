Covid19, soltanto 20 nuovi casi in tutta la provincia di Lucca

Contagi in sensibile calo in provincia di Lucca. Nelle ultime 24 ore, infatti, si sono registrati soltanto 20 positivi. Bene l’andamento della pandemia anche in Toscana dove le nuove infezioni sono 495 su 23.190 test effettuati di cui 13726 tamponi molecolari e 9464 test rapidi.

Sono 14 i nuovi casi nella Piana di Lucca (Moncarlo 1, Porcari 2, Altopascio 3, Lucca 7, Capannori 1), due in Valle del Serchio (Pescaglia 1, Borgo a Mozzano 1) e altri 4 in Versilia (Massarosa 1, Pietrasanta 1, Viareggio 2).