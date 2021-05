Un’altra frana in Brancoleria. Uno smottamento si è verificato nel tardo pomeriggio di oggi (13 maggio) sulla strada per Piazza di Brancoli. Dal versante della montagna sono finiti in strada terriccio e massi, che hanno occupato una parte della carreggiata.

La segnalazione è stata fatta immediatamente a Comune e polizia municipale.