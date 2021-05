Muore per Covid a 48 anni: addio a Claudio Lenci

Muore a soli 48 anni per Covid. La vittima è Claudio Lenci, deceduto alle 5 di questa mattina dopo una lunga lotta contro il virus.

Claudio era un personaggio notissimo nella zona della Cappella e di Mutigliano. Tifoso dell’Inter era molto conosciuto negli ambienti del calcio giovanile.

Sempre in sella al suo scooter era amico di tutti e molto amato. Lo dimostra l’affetto con cui in molti lo hanno salutato sulla bacheca di Antonio Corradi, gestore del ristorante Il Guercio. “Ciao Claudio – ha scritto Corradi – da tutti noi, non fare casino lassù”.