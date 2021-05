Carambola fra auto sui viali di circonvallazione all’altezza dell’ex campo Balilla. Per una dinamica ancora tutta da chiarire (i rilievi sono a carico della polizia municipale) sono entrate in collisione due auto e un furgoncino.

Il furgone si è ribaltato ed è rimasto sulla carreggiata verso il viale Europa, un’altra auto di grossa cilindrata è rimasta ferma nella carreggiata opposta, danneggiata. Una terza vettura, invece, è finita sugli spalti delle mura accanto alla ringhiera del sottopasso che porta a San Concordio.

Foto 2 di 2



Sulle prime si è pensato a un esito grave dell’incidente, anche per il gran dispiegamento di mezzi in zona. Alla fine i feriti sono tutti di non grave entità, trasportati al pronto soccorso dell’ospedale San Luca. Il resto sarà un affare delle assicurazioni.

La strada, durante i rilievi, è rimasta chiusa in entrambi i sensi di marcia.

Sempre in serata un incidente senza feriti gravi, ma che ha creato qualche problema alla circolazione, si è verificato all’uscita dell’autostrada in viale Europa a Lucca.