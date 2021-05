Coronavirus, 35 nuovi casi in provincia di Lucca. In Toscana sono 491 su 24061 test di cui 12374 tamponi molecolari e 11687 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi scende al 2,04 per cento (6,2 per le prime diagnosi).

I nuovi casi sono 14 a Lucca, 2 a Montecarlo, 1 a Porcari, 3 a Capannori, 5 ad Altopascio (25 a Lucca e Piana), 1 a Borgo a Mozzano, 1 a Barga, 1 a Villa Collemandina (3 in Valle del Serchio), 1 a Massarosa, 3 a Pietrasanta, 2 a Viareggio, 1 a Camaiore (7 in Versilia)