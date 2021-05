Piana di Lucca, 41548 i vaccinati almeno con una dose

Continua la campagna di vaccinazioni nel territorio dell’Asl Toscana Nord Ovest. A ieri (15 maggio) le vaccinazioni effettuate erano 518820, di cui 345941 per prime dosi, tra ultraottantenni (93927), altre fasce d’età (106550), soggetti vulnerabili per patologia (51123), operatori sanitari e sociosanitari (33704), operatori scolastici (25270), caregiver di soggetti vulnerabili (9574), tutte le altre categorie come ospiti delle Residenze sanitarie assistenziali, forze di polizia e vigili del fuoco, eccetera (25793).

Sono stati vaccinati 150237 uomini e 195704 donne. Per quanto riguarda le fasce d’età la maggior parte dei vaccinati, a ieri (15 maggio), apparteneva alla fascia 70-79 con 105213 vaccinati; segue la fascia d’età 80-89 con 83959; poi la fascia 60-69 con 49862; quindi la fascia 50-59 con 33923 vaccinati; la fascia 40-49 anni con 25415; la fascia oltre i 90 anni con 20125; la fascia 30-39 con 16311; la fascia 20-29 con 10484; nettamente ultima ancora la fascia 0-19 con 649 vaccinati.

Nella Piana di Lucca la vaccinazioni complessivamente effettuate sono 41548 prime dosi e 25136 seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 30,8%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 90,3%; da 70 a 79 anni – 74,7%; da 60 a 69 anni – 31,2%.

In Valle del Serchio le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 12445 per prime dosi e 8093 per seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 32,4%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 89,3%; da 70 a 79 anni – 70,8%; da 60 a 69 anni – 31,4%.

In Versilia le vaccinazioni complessivamente effettuate sono 44623 per prime dosi e 24368 per seconde dosi. La percentuale di persone che hanno ricevuto almeno una dose è complessivamente del 32,5%. Queste le fasce d’età con la percentuale più alta: over 80 – 91,7%; da 70 a 79 anni – 75,7%; da 60 a 69 anni – 35,1%.