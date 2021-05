Vigili del fuoco senza mensa adeguata, gli addetti si pagano il pranzo dal ristorante

Ancora criticità al comando dei vigili del fuoco di Lucca per l’approvvigionamento alimentare dopo il cambio di appalto attivo dall’1 maggio.

Sul tema domani (17 maggio) è in programna un incontro dedicato con tutti i comandanti provinciali che si rivolgono alla stessa ditta per cercare di risolvere il problema.

“Ancora oggi – dice il segretario del sindacato Conapo di Lucca, Nicola Todaro – non arrivano derrate alimentari sufficienti per sfamare gli addetti del comando dei vigili del fuoco di Lucca e per permettere una dieta varia e adatta anche a chi ha intolleranze alimentari di qualche tipo. Oggi (16 maggio, ndr) pagheremo il pranzo con i nostri soldi ritirandolo al ristorante Da Francesco sulla circonvallazione”.