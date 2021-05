Covid, verso nuove concessioni: coprifuoco alle 23 e sì a pranzi e cene al chiuso

Nuove riaperture in vista. È quanto emerso dal confronto fra governo e regioni attualmente in corso.

La linea, in attesa del decreto dovrebbe prevedere lo spostamento del coprifuoco alle 23 non appena sarà approvato il test. Dal 7 giugno, poi, il coprifuoco si sposterà a mezzanotte e sparirà dal 21 giugno in poi. Già ora in zona bianca (in cui entreranno almeno sei regioni a breve) non è previsto il coprifuoco.

Le palestre al chiuso potranno invece riaprire dal 24 maggio. Bar e ristoranti potranno fare servizio al chiuso, sempre con le precauzioni previste, dall’1 giugno anche a cena nel rispetto degli orari del coprifuoco.