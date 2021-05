Cade in casa e si conficca il manico di una padella nell’occhio

E’ caduto in casa e si è conficcato in un occhio il manico di una padella. Un incidente terribile avvenuto in un’abitazione di via della Quarquonia, a San Colombano, nel comune di Capannori. L’uomo rischia di perdere l’uso dell’occhio: è stato trasferito d’urgenza, con il codice rosso, all’ospedale San Luca, dove è stato affidato alle cure del personale del pronto soccorso.

Stando ad una prima e ancora sommaria ricostruzione del 118, attorno alle 18,30 l’uomo, mentre stava preparando cena è scivolato, per cause in corso di accertamento, mentre aveva in mano una padella. Nel cadere è finito sulla stoviglia e il manico lo ha colpito all’occhio.

L’allarme è stato dato immediatamente dai familiari. L’uomo è stato soccorso dal personale dell’ambulanza che poi lo ha condotto in pronto soccorso con il codice rosso.