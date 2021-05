Deve scontare due mesi per guida in stato di ebbrezza: arrestato

Serata di controlli, ieri (17 maggio) nel centro di Livorno, che hanno visto in azione gli uomini della questura labronica e tre pattuglie del reparto prevenzione crimine toscana.

Le zone particolarmente battute sono state quelle di piazza Gabribaldi, piazza della Repubblica e vie limitrofe.

Alle 22, 25 in Piazza delle Repubblica il personale delle volanti ha denunciato due cittadini del Marocco, uno per falsa attestazione delle sue generalità, l’altro inottemperante all’espulsione e perchè trovato con la droga.

Alle 22, 30 in via Giordano Bruno le volanti del reparto prevenzione hanno controllato un cittadino rumeno a carico del quale pendeva un’ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere per furto aggravato emesso dalla orocura di Livorno e lo hanno portato in carcere.

Sempre ieri sera i Falchi della squadra mobile hanno arrestato un cittadino della ex Jugoslavia, in ottemperanza al provvedimento di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura di Lucca: deve scontare due mesi per guida in stato di ebrezza.