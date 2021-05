La Lega: “Nuova aggressione in carcere, situazione intollerabile”

“Ancora un’aggressione nel carcere di Lucca: necessario preservare l’incolumità degli agenti. Grave anche la carenza di personale”. E’ quanto afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega.

“Sabato scorso – afferma – mi sono recata per un sopralluogo nel carcere San Giorgio di Lucca e mi sono, dunque, resa conto direttamente delle notevoli difficoltà in cui operano gli agenti della polizia penitenziaria”.

“Tra l’altro – prosegue il consigliere, insieme all’onorevole Manfredi Potenti, membro della Commissione Giustizia – com’è accaduto nelle ultime ore, chi lavora presso la struttura circondariale lucchese è spesso vittima di aggressioni da parte dei detenuti e ciò è assolutamente intollerabile. La nostra solidarietà, quindi all’agente aggredito e l’auspicio che si faccia di più per garantire l’incolumità di chi opera, tra mille difficoltà, all’interno del predetto carcere. E’ fondamentale, in tal senso – concludono i rappresentanti della Lega – che pure nel penitenziario lucchese vi sia, pertanto, un adeguato numero di personale in servizio e condividiamo, dunque, pienamente le forti preoccupazioni in merito, più volte espresse dal sindacato Sappe”.

“Non si può dire – aggiunge l’onorevole Manfredi Potenti – che quanto accaduto sia inaspettato visto che da tempo, anche recentemente, avevo denunciato la situazione del penitenziario con personale cronicamente sotto organico. La pandemia ha esasperato condizioni difficili già dietro le sbarre ed il Corpo della Polizia Penitenziaria sta pagando ingiustamente il conto più caro. Va risolto al più presto il problema di carenza di personale e va cambiato anche l’approccio culturale in voga sul tema carceri, perché non è possibile continuare a puntare l’indice contro gli agenti che devono essere messi nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro in sicurezza”.