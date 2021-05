Morto Franco Battiato, lutto nel mondo della musica

Da tempo era uscito dalle scene, ma il suo contributo alla musica italiana sarà indelebile come la sua memoria. E’ scomparso questa mattina (18 maggio) nella sua residenza di Milano Franco Battiato. Il cantautore si è spento dopo una lunga malattia.

Non era più comparso in pubblico dopo la frattura al femore e al bacino ma non aveva lasciato il filo con i suoi fan, attraverso i social network. 76 anni, Battiato erano nato a Jonia il 23 marzo del 1945. Le esequie si terranno in forma strettamente privata.

Dolore e cordoglio per la scomparsa anche in Toscana: Battiato si era esibito anche al Lucca Summer Festival e spesso frequentava la città toscana. A esprimere cordoglio è stato anche il presidente della Regione, Eugenio Giani: “Franco Battiato vivrà per sempre attraverso la sua straordinaria musica”.