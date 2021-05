Niente mascherine e musica a tutto volume alla festa privata: 4 nei guai

Hanno organizzato una festa privata in violazione delle norme anti covid e sono stati traditi dalla musica a tutto volume. Nei guai, sanzionati per 400 euro ciascuno, sono finiti 4 giovani tra i 24 e i 26 anni. Li hanno pizzicati i carabinieri in una abitazione di Camaiore dalla quale proveniva musica a tutto volume, mista a schiamazzi, nella notte tra sabato e domenica scorsi.

Giunti al cancelletto d’ingresso dell’abitazione segnalata, i militari hanno sentito la confusione e hanno notato alcuni giovani che verosimilmente stavano tenendo una festa privata all’interno. Alla vista dei militari, i giovani hanno subito staccato la musica e hanno provato a nascondersi per evitare il controllo urlando tra di loro che c’erano i carabinieri.

Poco dopo, si avvicinavano al cancelletto di casa, senza tuttavia aprirlo per non consentire il controllo, alcuni giovani, tutti senza mascherine, che iniziavano ad inveire contro i carabinieri.

Successivamente, durante le operazioni di identificazione, alcuni hanno rifiutato di fornire le loro generalità e, ancora senza indossare le mascherine di protezione nonostante le ripetute intimazioni a farlo, andando viso a viso contro i militari, hanno rivolto a questi ultimi frasi molto offensive ed oltraggiose.

Al termine dell’intervento, quattro giovani, tre ragazzi ed una ragazza, tra i 24 e i 26 anni, di Viareggio e Camaiore, sono stati denunciati per il reato di disturbo al riposo delle persone e saranno tutti sanzionati per la violazione delle norme anti covid-19.

Inoltre due di loro sono stati denunciati anche per i reati di resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale e per il reato di rifiuto di fornire le proprie generalità.

Intanto i carabinieri stanno svolgendo ulteriori accertamenti per identificare altri eventuali giovani che potevano essere presenti alla festa.