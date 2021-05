Bici rubata, in due nei guai per ricettazione

Sono stati denunciati dai carabinieri per ricettazione in concorso un 45enne residente a Lucca e un 26enne di origine magrebina, domiciliato a Capannori.

I fatti risalgono all’inizio dell’anno, quando fu rubata una biciclettta da donna in via Paganini.

Le indagini dei militari dell’Arma di Lucca hanno permesso di individuare la bici, trovandola in possesso del 26enne e di li sono risaliti al 45enne, quale venditore della due ruote rubata.

Durante le perquisizioni, è stata ritrovata anche un’altra bicicletta da donna, in buono stato, di dubbia provenienza, per la quale sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri per risalire al legittimo proprietario.

Il valore delle due bici recuperate si aggira sui 500 euro.