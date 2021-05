Lutto al bar Betty Blue: è morta la titolare Gloria Biancalana

Lutto al bar Betty Blue per la morte di Gloria Biancalana. 57 anni, da tempo era proprietaria del bar in via del Gonfalone insieme alla madre con la quale viveva proprio sopra il locale, Gloria è stata ritrovata questa mattina (19 maggio) senza vita nel suo appartamento.

Inutile l’arrivo dell’ambulanza sul posto che non ha potuto far altro che constatarne il decesso dovuto a un arresto cardiaco. In tanti i titolari dei negozi di vicinato e i clienti che, vedendo il via vai di pattuglie davanti al locale, sono corsi dalla madre ancora sotto shock.

Esprime sgomento e dolore Confcommercio Imprese per l’Italia – Province di Lucca e Massa Carrara, nell’apprendere la notizia della scomparsa. Gloria era socia storica dell’associazione e persona vicina al mondo Fipe. Da parte del presidente Rodolfo Pasquini, del direttore Sara Giovannini e della presidente di Fipe baristi e pasticcieri Lucca Sandra Bianchi le più sentite condoglianze e l’abbraccio commosso alla famiglia dell’amica Gloria.