Ladri scatenati a Tempagnano: abitazioni svaligiate in pieno giorno

Hanno preso di mira Tempagnano le bande dei ladri, tanto che negli ultimi giorni è stato compiuto un vero e proprio raid in alcune abitazioni.

L’ultimo colpo risale alla mattinata di ieri (19 marzo). I malviventi che forse – sospettano i proprietari – li hanno spiati attendendo che tutti i componenti della famiglia uscissero di casa, hanno agito indisturbati nonostante abbiano compiuto il furto in piena mattinata. La sgradita visita dei ladri ha lasciato una scia di danni e devastazione nella casa di via Larga a Tempagnano, dove i malviventi hanno fatto razzia senza risparmiare nemmeno il garage.

Stando a quanto ricostruito, la banda è riuscita ad entrare rompendo un infisso. Una volta all’interno hanno messo tutto a soqquadro, danneggiando mobili e cassetti dove hanno frugato in cerca di preziosi.

Saliti al piano superiore dove si trova la zona notte i ladri hanno cercato ovunque nelle camere. Hanno rubato gli ori della proprietaria di casa che si trovavano in camera da letto, trafugando anche del denaro contante. Non contenti hanno visitato anche la camera della figlia della donna da cui sono spariti i preziosi.

Il furto è stato scoperto in giornata dai proprietari al momento del rientro a casa. Sono stati chiamati i carabinieri che hanno effettuato il sopralluogo e raccolto la denuncia. Soltanto qualche giorno fa, e con le stesse modalità, sono state visitate altre case in via di Tempagnano.