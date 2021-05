Un altro raid vandalico, questa volta nella zona di fronte alla stazione di Lucca. Stamani (20 maggio), sono state ritrovate divelte le ringhiere situate sul bordo della strada di fronte alle strisce pedonali di viale Regina Margherita e danneggiate alcune biciclette che vi erano legate.

La segnalazione arriva da un’insegnante che ogni giorno raggiunge la stazione in treno: “Quando sono scesa dal treno, alle 9,30 circa, ho visto che le ringhiere erano state sradicate e la mia bicicletta era rimasta incastrata sotto una di esse – racconta -. Mi hanno aiutata a liberarla e sono riuscita a rimetterla in sesto per proseguire verso la scuola. Oltre la mia, anche altre biciclette che erano li sono state danneggiate”.

Il fatto risalirebbe a questa notte in quanto: “Alcuni miei colleghi che arrivano con il treno prima di me – dice – già da stamani presto avevano segnalato la situazione”

La zona è stata messa in sicurezza dai tecnici del Comune.