Lutto nel mondo dell’imprenditoria lucchese: muore a 74 anni Giorgio Serafini

Lutto nel mondo dell’imprenditoria lucchese. È scomparso a 74 anni Giorgio Serafini.

Originario di Petrognano, dal 1978 gestiva la concessionaria Bmw Lucar a Coselli cui aveva in seguito aggiunto anche il marchio Toyota. A ottobre 2019 aveva ceduto le concessionarie Bmw alla Birindelli Auto per continuare a gestire la vendita delle auto Toyota.

Giorgio Serafini era anche gonfaloniere della Compagnia dei Balestrieri di Lucca.

Lascia la moglie Elvia e i figli Alessandra e Michele.

A esprimere dolore e cordoglio per la perdita di “uno degli autentici mecenati di Lucca” è il sindaco Alessandro Tambellini, a nome della giunta comunale.

“Apprendo con grande dolore della morte di Giorgio Serafini e, anche a nome della giunta, esprimo i sentimenti del più vivo cordoglio alla famiglia e agli amici. Giorgio non è stato solo un imprenditore preparato e di successo, è stato uno dei pochi autentici mecenati della nostra città e ha sostenuto generosamente associazioni e manifestazioni culturali, sportive e di beneficenza con uno spirito di autentica liberalità – ricorda Tambellini -. In questi anni ho avuto la fortuna di conoscerlo meglio e di apprezzarne l’amicizia e il patrimonio ideale improntato su valori alti. Giorgio aveva il senso della ‘restituzione’ all’ambito in cui viveva tant’è che ha sempre sentito il dovere ma anche il piacere di mettere a disposizione risorse intellettuali e materiali per la vita della città e per il senso del bene comune. Profondamente attaccato a Lucca, la sua gentilezza, la sua attenzione e l’impegno profuso nel lavoro e nelle realtà che lo hanno visto protagonista, rimarranno dentro come una bella, profonda testimonianza”.

Esprime profonda commozione anche Confcommercio Imprese per l’Italia – province di Lucca e Massa Carrara, nell’apprendere la notizia. “Una notizia che rattrista profondamente – commentano il presidente e il direttore di Confcommercio Rodolfo Pasquini e Sara Giovannini – legata alla scomparsa di un caro amico prima ancora che di un grande imprenditore, capace di diventare nel corso della sua carriera un colosso del suo settore. Oltre che di un uomo perbene, da sempre vicino alla nostra associazione. In questo momento di dolore, a nome dell’intera struttura di Confcommercio, intendiamo rivolgere le più sentite condoglianze e inviare un abbraccio sincero alla moglie e ai figli di Giorgio, un nome che ha fatto la storia dell’imprenditoria lucchese”.

L’Associazione Musicale Lucchese, attraverso il presidente Marco Cattani e il direttore artistico Simone Soldati, esprime grande cordoglio per la morte di Giorgio Serafini, grande sostenitore delle attività dell’associazione. Proprio per ringraziarlo della sua importante azione di supporto, nel 2019 l’Aml gli aveva consegnato una targa in occasione del primo concerto della stagione cameristica.

“Appassionato di musica, ma soprattutto grande mecenate, sempre attento alla divulgazione culturale – dicono Cattani e Soldati – Serafini è stato per anni al nostro fianco, pronto a sostenere la nostra idea di cultura. Lo ricorderemo sempre con stima e sincero affetto”.

Un commosso ricordo arriva anche da Marcello Parducci, membro del comitato artistico dell’Aml, che per anni ha potuto contare sull’appoggio di Serafini per l’organizzazione della stagione estiva di Pieve a Elici.

Alla famiglia le condoglianze della redazione di Lucca in Diretta.