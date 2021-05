Derubavano gli anziani all’uscita da market e negozi: 3 arresti

E’ stata arrestata la banda dei furti agli anziani nei piazzali dei supermercati e di attività commerciali della Lucchesia dopo una serie di episodi che si sono registrati negli ultimi giorni con le stesse modalità . In manette, bloccati dalla squadra mobile di Lucca sono finiti Victor Jesus Solano Mallma, Kelly Paola Pinedo Nicasio e Manrique Diego Junior Cruz: tutti di origine peruviana sono accusati di furto aggravato e indebito utilizzo di carte di credito.

Da diversi giorni, a Lucca e provincia, si era registrata una recrudescenza dei furti ai danni di anziani, nei pressi di supermercati e attività commerciali, tutti consumati con lo stesso modus operandi: alle vittime veniva sottratta la borsa dall’abitacolo del loro veicolo, mentre erano intente a riporre la spesa nel bagagliaio.

I primi accertamenti hanno permesso di individuare, nei luoghi dei furti, la presenza di una Opel Meriva di colore grigio. Gli investigatori della Squadra Mobile sono poi risaliti al numero di targa del veicolo e ai suoi utilizzatori, una donna e due uomini di origini peruviane.

Il 19 maggio, i tre, secondo quanto ricostruito, avrebbero effettuato dei sopralluoghi nei comuni della Versilia – Camaiore, Viareggio e Forte dei Marmi – in cerca di probabili obiettivi. Il 20 aprile, a Montramito, il veicolo è giunto nel parcheggio di un grosso negozio di casalinghi. Uno degli uomini, fino a quel momento alla guida del veicolo, è rimasto a bordo, mentre la donna ed il secondo uomo, fingendosi una normale coppia, si sono avvicinati a tre donne anziane che stavano caricando la spesa a bordo di un veicolo. I due ladri si sono così impossessati con, con estrema abilità, della borsa che una delle donne aveva lasciato nell’abitacolo della vettura e sono scappati via. Gli investigatori della Squadra Mobile li hanno bloccati poche centinaia di metri dopo mentre tentavano il prelievo di denaro da un bancomat utilizzando una carta bancomat contenuta nella borsa appena sottratta.

La successiva perquisizione dell’autovettura ha permesso di rinvenire e sequestrare oggetti atti allo scasso ed altra merce rubata (prevalentemente scarpe da ginnastica), mentre a casa della donna è stata trovata – e sequestrata – la somma di 5 mila euro in contanti, in banconote da piccolo taglio.

Le ulteriori indagini della Squadra Mobile hanno consentito di attribuire ai tre arrestati la consumazione di un secondo furto, consumato con le medesime modalità, proprio qualche ora prima quello sopra illustrato. Anche questo episodio delittuoso ha riguardato una signora anziana intenta a caricare a bordo dell’auto la merce appena acquistata in un supermercato.

I tre, irregolari secondo le norme che disciplinano l’immigrazione, risiedono a Firenze da diversi anni ed hanno precedenti per furto. Dopo l’arresto sono stati condotti in carcere. Oggi (22 maggio), all’esito dell’udienza di convalida, il gip ha disposto la misura della custodia cautelare il carcere per tutti e tre.

La Squadra Mobile sta indagando su altri episodi consumati ad aprile scorso proprio a Lucca, anch’essi riconducibili ai tre peruviani.