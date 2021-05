Due banditi incappucciati sorpresi a rubare in casa dai vicini: caccia ai malviventi in fuga

E’ caccia a due banditi incappucciati che nel pomeriggio di ieri (22 maggio) sorpresi dai vicini a rubare in una abitazione di S. Angelo in Campo si sono dileguati a bordo di un’auto. La squadra mobile di Lucca, giunta sul posto insieme alle volanti, ha raccolto alcuni indizi utili per le indagini che procedono con l’ipotesi di tentata rapina.

I malviventi sono entrati in azione attorno alle 18,30 approfittando dell’assenza dei proprietari. Alla ricerca di oggetti preziosi e denaro però hanno fatto rumore, allarmando i vicini che si sono avvicinati e si sono resi conto di quello che stava avvenendo all’interno della casa. Così hanno iniziato a gridare e hanno visto i due ladri, con il volto travisato, fuggire dal vialetto di casa e salire su un’auto.

I due si sono allontanati a mani vuote, ma a entrambi sta dando la caccia la polizia. Una volta ricevuto l’allarme infatti, sul posto si sono precipitate le volanti e la squadra mobile. Gli investigatori hanno raccolto il racconto dei vicini di casa e hanno effettuato un accurato sopralluogo all’interno dell’abitazione presa di mira.